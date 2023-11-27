Активист Леменов: на Украине придут к власти военные

0:55 Your browser does not support the audio element. Политика

К власти на Украине могут прийти военные, такое заявление на своей странице в социальной сети Facebook* сделал украинский активист Александр Леменов. Его цитирует "РИА Новости".

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Слова Леменова являются ответом на высказывание украинского депутата от партии "Слуга народа" Марьяны Безуглой о том, что главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный уходит в отставку.

По его мнению, фронт еще не разрушен полностью благодаря военным, а не народным депутатам.

Также он заявил, что Украина будет терять территории.

"Они доиграются. Мы потеряем еще территории", — написал Леменов.

Ранее генерал ВСУ Кривонос осудил Зеленского за неподтвердившиеся обещания победы.

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