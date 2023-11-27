К власти на Украине могут прийти военные, такое заявление на своей странице в социальной сети Facebook* сделал украинский активист Александр Леменов. Его цитирует "РИА Новости".
Слова Леменова являются ответом на высказывание украинского депутата от партии "Слуга народа" Марьяны Безуглой о том, что главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный уходит в отставку.
По его мнению, фронт еще не разрушен полностью благодаря военным, а не народным депутатам.
Также он заявил, что Украина будет терять территории.
"Они доиграются. Мы потеряем еще территории", — написал Леменов.
Ранее генерал ВСУ Кривонос осудил Зеленского за неподтвердившиеся обещания победы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.