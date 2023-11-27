Генерал ВСУ Кривонос осудил Зеленского за неподтвердившиеся обещания победы

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Украинский отставной генерал Сергей Кривонос раскритиковал действующего президента страны Владимира Зеленского из-за несбывшихся обещаний победы.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

По его словам, в прошлом году Киев распространял информацию о том, что Вооружённые силы РФ "выдохлись" и лишились всех ракет. Кроме того, украинцев заставляли поверить в падение экономической системы России, уточнил экс-заместитель секретаря СНБО.

"Но это всё произошло на самом деле? Нет", — подчеркнул Кривонос в эфире канала "Прямой".

Он добавил, что заявления Зеленского о начале "мощного" наступления тоже оказались ложными. Отставной генерал посоветовал президенту Украины говорить населению страны правду о происходящем на линии боевого соприкосновения.

Ранее Кривонос обратил внимание на плохое состояние немецких танков Leopard, поступающих на Украину.