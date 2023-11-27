Украинский отставной генерал Сергей Кривонос раскритиковал действующего президента страны Владимира Зеленского из-за несбывшихся обещаний победы.
По его словам, в прошлом году Киев распространял информацию о том, что Вооружённые силы РФ "выдохлись" и лишились всех ракет. Кроме того, украинцев заставляли поверить в падение экономической системы России, уточнил экс-заместитель секретаря СНБО.
"Но это всё произошло на самом деле? Нет", — подчеркнул Кривонос в эфире канала "Прямой".
Он добавил, что заявления Зеленского о начале "мощного" наступления тоже оказались ложными. Отставной генерал посоветовал президенту Украины говорить населению страны правду о происходящем на линии боевого соприкосновения.
Ранее Кривонос обратил внимание на плохое состояние немецких танков Leopard, поступающих на Украину.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.