Ситуация с договором по контролю вооружений между США и Россией находится не в лучшем состоянии, однако, Вашингтон хотел бы возобновить диалог с Москвой, заявила руководитель Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики США Джилл Хруби.

