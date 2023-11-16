Ситуация с договором по контролю вооружений между США и Россией находится не в лучшем состоянии, однако, Вашингтон хотел бы возобновить диалог с Москвой, заявила руководитель Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики США Джилл Хруби.
По её словам, пока для построения конструктивного диалога с Россией США не хватает "позитивной атмосферы".
"Нам хотелось бы вернуться к реальным дискуссиям по контролю над вооружениями. Мы хотели бы вернуться к диалогу по вопросам стратегической безопасности", — заявила Хруби на брифинге.
Она подчеркнула, что управление не может решить этот вопрос в одиночку, и должны подключиться сенат и конгресс. Однако пока ситуация больше похожа не на диалог, а на "вызов", констатировала Хруби.
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