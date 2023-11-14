В ООН признали, что Киев нарушил Оттавскую конвенцию

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Киевское правительство нарушило Оттавскую конвенцию о запрете применения противопехотных мин, заявил представитель Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR), Марк Хизней в ходе презентации отчета Landmine monitor 2023, прошедшей 14 ноября, сообщает EADaily.

Хизней отметил, что имеются серьезные основания полагать, что Украина нарушила этот договор в ходе боев в Изюме в 2022 году. Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию в 2005 году, что подразумевает запрет на применение, накопление и производство противопехотных мин. Ранее Россия сообщила в Совете Безопасности ООН о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против мирного населения в Донбассе. Это письмо также было направлено генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.

В феврале после публикации отчета Human Rights Watch, в котором утверждалось, что Украина использовала запрещенное конвенцией оружие, председатель Оттавской конвенции заявил о намерении провести диалог с Украиной. На ежегодном заседании Оттавской конвенции в июне украинская сторона заверила, что не применяла противопехотные мины в конфликте с Россией.

Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" является практически идентичной американской мине BLU-43/B (Dragontooth), предназначенной для поражения нижних конечностей. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) неоднократно документировало использование Вооруженными Силами Украины кассетных боеприпасов с минами "Лепесток" в городах республики.