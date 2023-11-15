Оганян: неучастие Армении в мероприятиях ОДКБ угрожает её безопасности

1:12 Your browser does not support the audio element. Политика

Бывший министр обороны Армении, глава оппозиционной парламентской фракции "Армения" Сейран Оганян осудил отказ республики от участия в мероприятиях ОДКБ. По его словам, это угрожает безопасности страны.

Фото: kremlin.ru

Своё мнение он объяснил тем, что Армения является членом блока ОДКБ и должна налаживать отношения с его участниками. Поэтому республика обязана принимать участие во всех мероприятиях структур, в которых участвует, особенно в рамках ОДКБ. В случае же, если возникают проблемы с соседями, странами-членами блока, эти вопросы нужно поднимать на этих площадках.

"В сложной военно-политической ситуации, в условиях углубляющихся угроз не участвовать в мероприятиях ОДКБ означает ставить под угрозу наш регион и безопасность Армении", — подчеркнул Оганян.

Напомним, что о решении Армении не участвовать в саммите ОДКБ, который состоится в Минске 23 ноября, стало известно накануне. Премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал об этом своего белорусского коллегу Александра Лукашенко в ходе телефонного разговора.

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