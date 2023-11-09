Запад поставил условия по возвращению россиянам замороженных активов. Как подчеркнул помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, сумма около 300 миллиардов рублей может быть возвращена только после того, как Москва заплатит за специальную военную операцию.
— У нас имеется рычаг влияния в этом обсуждении, — подчеркнул чиновник в своем сообщении в процессе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
На данный момент президент России Владимир Путин уже подписал указ, регламентирующий обмен замороженных активов между россиянами и иностранными гражданами.
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