В правительстве США обозначили, при каких условиях замороженные активы вернутся в Россию

0:42 Your browser does not support the audio element. Политика

Запад поставил условия по возвращению россиянам замороженных активов. Как подчеркнул помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, сумма около 300 миллиардов рублей может быть возвращена только после того, как Москва заплатит за специальную военную операцию.

Фото: eer.ru

— У нас имеется рычаг влияния в этом обсуждении, — подчеркнул чиновник в своем сообщении в процессе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

На данный момент президент России Владимир Путин уже подписал указ, регламентирующий обмен замороженных активов между россиянами и иностранными гражданами.

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