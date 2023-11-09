Путин подтвердил решение о возможности обмениваться замороженными активами с иностранцами

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Заблокированные активы россиян могут быть освобождены благодаря обмену на замороженные средства иностранных инвесторов. Владимир Путин подписал бумаги, регламентирующие процесс, а вся официальная информация уже размещена на официальном портале правовой информации.

Фото: kremlin.ru

Сотрудничество возможно в том числе и с иностранцами из недружественных стран, говорится в документе, чьи средства находятся на российских счетах типа "С". Разрешённая для обмена сумма пока не слишком велика — всего до 100 тысяч рублей на одного инвестора. Все сделки, касающиеся иностранных инвестиций, также будут тщательно контролироваться правкомиссией.

Указ начал действовать с момента подписания, подчёркивается в сообщении. Первый этап действий поможет разблокировать счета на сумму около 100 млрд рублей, считают специалисты.

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