Заблокированные активы россиян могут быть освобождены благодаря обмену на замороженные средства иностранных инвесторов. Владимир Путин подписал бумаги, регламентирующие процесс, а вся официальная информация уже размещена на официальном портале правовой информации.
Сотрудничество возможно в том числе и с иностранцами из недружественных стран, говорится в документе, чьи средства находятся на российских счетах типа "С". Разрешённая для обмена сумма пока не слишком велика — всего до 100 тысяч рублей на одного инвестора. Все сделки, касающиеся иностранных инвестиций, также будут тщательно контролироваться правкомиссией.
Указ начал действовать с момента подписания, подчёркивается в сообщении. Первый этап действий поможет разблокировать счета на сумму около 100 млрд рублей, считают специалисты.
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