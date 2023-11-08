В США не исключили отказ от гумпомощи Киеву

1:08 Your browser does not support the audio element. Политика

У США закончились средства для продолжения прямой бюджетной поддержки Украины.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Помощник главы американского Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки отметил, что без дополнительного финансирования дальнейшее предоставление гумпомощи Киеву невозможно. Об этом пишет РИА Новости.

"В настоящее время средств на продолжение прямой бюджетной поддержки не осталось. Без дальнейших ассигнований правительству Украины придется задействовать чрезвычайные меры, такие как эмиссию денег и невыплату зарплат критически важным служащим, что может привести к гиперинфляции и нанести серьёзный ущерб усилиям в военной сфере", — цитирует агентство американского политика.

В ходе слушаний в комитете Сената по иностранным делам Макки также сообщил, что если Конгресс США не одобрит бюджетную помощь Украине, то организации-партнёры США будут вынуждены либо уменьшить количество получателей гумпомощи на 75%, либо вовсе прекратить оказывать подобную поддержку кому-либо.

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