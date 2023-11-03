Посол Антонов: США ведут фронтальное наступление на РФ с целью помешать ее развитию

0:56 Your browser does not support the audio element. Политика

США проводят "фронтальное наступление" на Россию. Такое мнение выразил посол России в США Анатолий Антонов в четверг в связи с расширением Вашингтоном санкционного списка. Его слова опубликованы в Telegram-канале российского посольства в США.

Фото: 4esnok.by

"Вместо того чтобы использовать преимущества международного разделения труда, богатый потенциал российской экономики и ее природных ресурсов для вывода мирового хозяйства из сегодняшнего незавидного положения, американцы продолжают обрывать последние нити, которые позволяют многим западным странам удержаться на плаву. Шаги Белого дома на этом направлении хаотичны, алогичны и не объясняются никаким здравым смыслом", - заявил дипломат.

Также Антонов написал, что российская экономика выдержала все испытания, а возможности санкционной политики против страны уже исчерпали себя.

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