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Посол Антонов: США ведут фронтальное наступление на РФ с целью помешать ее развитию

0:56
Политика

США проводят "фронтальное наступление" на Россию. Такое мнение выразил посол России в США Анатолий Антонов в четверг в связи с расширением Вашингтоном санкционного списка. Его слова опубликованы в Telegram-канале российского посольства в США.

Посол Антонов: США ведут фронтальное наступление на РФ с целью помешать ее развитию
Фото: 4esnok.by

"Вместо того чтобы использовать преимущества международного разделения труда, богатый потенциал российской экономики и ее природных ресурсов для вывода мирового хозяйства из сегодняшнего незавидного положения, американцы продолжают обрывать последние нити, которые позволяют многим западным странам удержаться на плаву. Шаги Белого дома на этом направлении хаотичны, алогичны и не объясняются никаким здравым смыслом", - заявил дипломат.

Также Антонов написал, что российская экономика выдержала все испытания, а возможности санкционной политики против страны уже исчерпали себя. 

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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