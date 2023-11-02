Лавров и глава МИД Египта заявили о необходимости эвакуировать россиян из Газы

1:01 Your browser does not support the audio element. Политика

Стороны обоюдно подтвердили, что насилие в отношении мирных жителей неприемлемо. Слова Сергея Лаврова приводятся на сайте МИД РФ.

Фото: "Сергей Лавров (18-11-2022)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

"Основное внимание в ходе беседы было уделено ситуации в секторе Газа. Отмечена неприемлемость любых насильственных действий в отношении мирных жителей, нанесения ударов по жилой застройке, объектам гражданской инфраструктуры", — сказал Лавров.

В МИД РФ также сообщили, что стороны подтвердили общую позицию в пользу скорейшего прекращения огня, а также создания гуманитарных коридоров в сектор Газа, оказания содействия всем нуждающимся.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил опасения относительно возможных последствий уничтожения сектора Газа и выселения из этого анклава двух миллионов жителей, предупреждая, что такие события могут вызвать глубокую катастрофу, продолжающуюся на десятилетия и даже века.

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