Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил опасения относительно возможных последствий уничтожения сектора Газа и выселения из этого анклава двух миллионов жителей, предупреждая, что такие события могут вызвать глубокую катастрофу, продолжающуюся на десятилетия и даже века, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на интервью агентству БелТА.

Фото: "Сергей Лавров (18-11-2022)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.