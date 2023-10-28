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Сергей Лавров: уничтожение сектора Газа приведёт к катастрофе на десятки лет

Политика

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил опасения относительно возможных последствий уничтожения сектора Газа и выселения из этого анклава двух миллионов жителей, предупреждая, что такие события могут вызвать глубокую катастрофу, продолжающуюся на десятилетия и даже века, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на интервью агентству БелТА.

Сергей Лавров: уничтожение сектора Газа приведёт к катастрофе на десятки лет
Фото: "Сергей Лавров (18-11-2022)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

Министр также подчеркнул необходимость немедленной остановки насилия в регионе и призвал к проведению гуманитарных программ для спасения жизней и обеспечения жизнеобеспечения населения сектора Газа, находящегося в условиях блокады.

"Ни воды, ни электричества, ни продовольствия, ни тепла, ничего этого нет", - отметил министр.

Ранее стало известно, что возобновление военных действий Армии Израиля в секторе Газа и расширение операций на земле могли быть вызваны неудачей переговоров по вопросу освобождения заложников.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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