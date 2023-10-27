Представители палестинского движения ХАМАС рассказали о блокированной атаке со стороны армии Израиля.
Как сообщает ТАСС, в ХАМАС заявили, что сектор Газа был атакован израильской армией "с суши, моря и воздуха".
Члены палестинского общества Красного Полумесяца рассказали, что сектор Газа полностью отрезан от внешнего мира.
Ранее представители Израиля рассказали, что расширяют масштабы наземной операции в секторе Газа.
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