Захарова: Россия примет ответные меры в случае появления сил США в Финляндии

1:24 Your browser does not support the audio element. Политика

Власти России примут ответные военно-технически меры для купирования угроз национальной безопасности в том случае, если США разместится на базах в Финляндии. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала готовность Хельсинки подписать соглашение с США по размещению вооружения и технологий на финских базах.

"Конкретные шаги нашей страны будут зависеть от конкретных шагов и практических действий по реализации упомянутого соглашения, включая размещение американских контингентов на финской военной базе", — отметила Захарова.

МИД Финляндии сообщило о завершении переговоров по обороне Defence Cooperation Agreement (DCA) с США. Переговоры по двухстороннему соглашению определяют статус американских войск на территории скандинавского государства, фиксируют таможенные пошлины и налогообложение. В случае реализации соглашения США получит право использовать финскую территорию для обучения военных и размещения военных технологий.

Россия может воспринять соглашение между США и Финляндией угрозой безопасности.

Ранее на брифинге Мария Захарова прокомментировала ситуацию обстрела российских журналистов под Донецком.

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