Захарова назвала "актом терроризма" обстрел в Донецке, под который попали журналисты

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

На брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что обстрел в Донецке, под который попали журналисты ТАСС, "Известий" и телеканала "Звезда", выявляет террористическую логику в действиях ВСУ. По словам Захаровой, украинские военные действовали с расчетом на жертвы среди прибывших ликвидировать последствия первого удара спасателей, медиков и журналистов.

Фото: Telegram

Известно, что трое получили тяжелые ранения.

"Они [журналисты] прибыли для освещения последствий ракетных залпов по железнодорожному вокзалу и попали под повторный обстрел", — сказала дипломат.

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что Москва продолжает требовать от международных структур осуждать и расследовать убийства российских журналистов.

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