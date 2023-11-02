Политолог заявил, что Арестович* выступает против Зеленского по воле хозяев из США

2:17 Your browser does not support the audio element. Политика

Бывший советник в офисе президента Украины и блогер Алексей Арестович*, который ранее многократно делал "прогнозы" о гибели российского руководства, сейчас намерен заявить о своей кандидатуре на пост украинского президента. Директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный поделился своими взглядами на перспективы политической карьеры Арестовича.

Фото: wikipedia.org by Kozubenko is licensed under CC BY-SA 4.0

По его мнению, США срочно ищут кандидата, способного заменить нынешнего украинского президента Владимира Зеленского. Вариантов много, и среди них могут быть "эксцентричные фигуры, как Арестович". Политолог считает, что блогер является подходящей кандидатурой для США, так как у него нет "идеологических тормозов" и он часто выражает негативное отношение к киевскому лидеру. Таким образом, США могли бы создать образ "борца с режимом" из Арестовича*. По мнению эксперта, Зеленский понимает, что бывший советник в офисе президента Украины действует по указанию американских хозяев.

"Главное, для чего его пытаются реанимировать в качестве "альтернативы" Зеленскому, чтобы он на себя переключил голоса тех избирателей, которые живут на Востоке <…> Предполагается, что эти люди купятся на то, что Люся Арестович* вдруг стала этакой "правдолюбкой" и выступает против Зеленского, против всего плохого и за все хорошее", — сказал Подлесный в беседе с Телеканалом "360".

Однако эксперт утверждает, что эта попытка не принесёт успеха. Украинцы уже привыкли к частым выборам и разобрались в тактике политических обещаний. Политолог советует не доверять политической программе Арестовича*, так как большая часть его высказываний направлена на продвижение имиджа.

Исследователь также подчеркнул, что пока неизвестно, какими будут списки кандидатов на пост президента Украины. США рассматривают множество вариантов, и среди них может быть кто угодно, поэтому делать прогнозы рано.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

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