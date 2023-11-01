Алексей Арестович*, который активно критикует политику Владимира Зеленского, презентовал план своей предвыборной программы.
Украинский военный аналитик представил свой план модернизации системы управления на Украине.
Арестович* уверен, что ВСУ должны занять стратегическую оборону, в процессе которой будет вестись подготовка специалистов, что позволит, по его мнению, производить ротацию мобилизованных.
Экс-советник Зеленского считает, что Украине следует согласиться на вариант прекращения огня, который предложил бывший госсекретать США Генри Кисенджер.
"Требуем вступления в НАТО с обязательством не отвоевывать оккупированные на момент вступления территории, а добиваться их возвращения только политическим путём”, — выдвинул свою идею Арестович.
Предложение Арестовича не соответствует позиции Владимира Зеленского, который требует возвращения к границам 1991 года.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.