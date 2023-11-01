Арестович* призвал согласиться на вариант Генри Кисенджера по прекращению огня на Украине

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Алексей Арестович*, который активно критикует политику Владимира Зеленского, презентовал план своей предвыборной программы.

Фото: wikipedia.org by Kozubenko is licensed under CC BY-SA 4.0

Украинский военный аналитик представил свой план модернизации системы управления на Украине.

Арестович* уверен, что ВСУ должны занять стратегическую оборону, в процессе которой будет вестись подготовка специалистов, что позволит, по его мнению, производить ротацию мобилизованных.

Экс-советник Зеленского считает, что Украине следует согласиться на вариант прекращения огня, который предложил бывший госсекретать США Генри Кисенджер.

"Требуем вступления в НАТО с обязательством не отвоевывать оккупированные на момент вступления территории, а добиваться их возвращения только политическим путём”, — выдвинул свою идею Арестович.

Предложение Арестовича не соответствует позиции Владимира Зеленского, который требует возвращения к границам 1991 года.