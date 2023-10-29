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Татьяна Москалькова призвала жителей Дагестана соблюдать закон

0:37
Политика

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что происходящие события в аэропорту Махачкалы безусловно направлены на подстрекательство межнациональных конфликтов, и призвала жителей республики не даваться провокациям, сообщает ТАСС.

Татьяна Москалькова призвала жителей Дагестана соблюдать закон
Фото: Wikipedia by Kremlin.ru is licensed under CC BY 4.0

"События в аэропорту Махачкалы совершенно очевидно направлены на разжигание межнациональной розни и могут привести к грубейшим нарушениям прав человека", — написала она в своем Telegram-канале.

По этой причине омбудсмен призвала жителей Дагестана строго соблюдать закон и указания властей республики.

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Обстановка возле аэропорта Махачкалы | Махачкала аэропорт сегодня
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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