Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что происходящие события в аэропорту Махачкалы безусловно направлены на подстрекательство межнациональных конфликтов, и призвала жителей республики не даваться провокациям, сообщает ТАСС.
"События в аэропорту Махачкалы совершенно очевидно направлены на разжигание межнациональной розни и могут привести к грубейшим нарушениям прав человека", — написала она в своем Telegram-канале.
По этой причине омбудсмен призвала жителей Дагестана строго соблюдать закон и указания властей республики.
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