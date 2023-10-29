В Махачкале временно закрыли аэропорт из-за массовых беспорядков

1:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Аэропорт Махачкалы временно приостановил свою работу из-за вторжения неопознанных лиц на взлетно-посадочную полосу, сообщает Росавиация. Авиарейсы перенаправляются на альтернативные аэродромы.

Фото: Wikipedia by Шамиль Магомедов is licensed under CC BY-SA 2.0

Представители Росавиации подчеркнули, что эти меры будут действовать до восстановления нормальной ситуации, и правоохранительные органы в настоящее время работают на месте событий.

В пресс-службе авиакомпании "Победа" сообщили агентству ТАСС, что рейс DP-199 из Москвы в Махачкалу был перенаправлен на резервный аэродром во Владикавказе. Тем временем в Росавиации уточнили, что рейс Red Wings из Нижневартовска был перенаправлен в Минеральные Воды. Кроме того, рейсы из Махачкалы в Москву и Сургут были временно отложены.

В Махачкале проходит акция протеста, в которой участвует несколько сотен человек, она происходит на территории, прилегающей к махачкалинскому аэропорту. Эта акция началась после прибытия регулярного рейса из Тель-Авива в воскресенье вечером. Участники акции выразили свой протест против палестино-израильского конфликта.

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