В Махачкале местные жители ищут евреев в выезжающих из аэропорта машинах

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Махачкале народные массы, собравшиеся у аэропорта, занимаются остановкой автомобилей и проводят проверку пассажиров, прибывших из Израиля.

Фото: Telegram-канал "Подъём", скриншот из видео

Дагестанцы, собравшиеся перед прибытием рейса из Тель-Авива в Махачкалу, начали осуществлять проверку транспорта, чтобы выявить путешественников из Израиля. Сообщается, что полиция не вмешивается в эти действия. В телеграм-каналах призывают отслеживать автомобили до момента их окончательной остановки, с целью идентификации прибывших.

Как ранее сообщал Telegram-канал "Подъём", сотни дагестанцев собрались у аэропорта, где они начали выкрикивать лозунги и проявлять беспокойство. Правоохранительные органы попытались урегулировать ситуацию, но это не привело к успеху.

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