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В США заявили, что "Путин в отличной форме, а Россия отлично справляется"

Политика

Все надежды США на свержение Владимира Путина рухнули.

В США заявили, что "Путин в отличной форме, а Россия отлично справляется"
Фото: wikimedia.org

Об этом сообщил профессор Чикагского университета, эксперт по международным отношениям Джон Мершмайер.

На вопрос, "могущественный и стабильный ли Путин на своём посту сейчас, или он был более могущественным два года назад", он ответил предельно чётко.

"Россия очень хорошо справляется на поле боя и будущее выглядит хорошим, и я думаю, что Путин находится в отличной форме. Я думаю, что он находится в такой же форме, как и до начала войны. Мы очень надеялись на то, что Путин будет свергнут, к власти придут люди с миром, любовью и наркотиками и заключат с нами сделку", — в эфире интернет-канала "Моё мнение" подчеркнул аналитик.

Но это было весьма неразумно, а тем более сегодня это просто невозможно, подытожил Мершмайер.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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