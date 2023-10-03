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Депутат Госдумы Шеремет расценил слова главы МИД ФРГ Бербок на счёт Украины в ЕС как посягательство на территорию России

1:31
Политика

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет расценил заявление главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок как угрозу и посягательство на территориальную целостность России. Ранее она заявила, что "будущее Украины находится в ЕС, в нашем сообществе свободы", которое, по её мнению, "скоро будет простирается от Лиссабона до Луганска".

Депутат Госдумы Шеремет расценил слова главы МИД ФРГ Бербок на счёт Украины в ЕС как посягательство на территорию России
Фото: openverse.org

"Бербок в своём заявлении в том числе говорит о территориях, которые после проведенных там референдумов вошли на законных основаниях в состав Российской Федерации. Её слова должны расцениваться как угроза и посягательство на территориальную целостность Российской Федерации", — сказал Шеремет РИА Новости.

Он также считает необходимым вручить ноту протеста немецкому послу в России в случае повторения подобных заявлений со стороны главы МИД ФРГ. При этом в случае дополнительных "агрессивных выходок" депутат Госдумы предлагает рассмотреть вопрос о высылке дипломатов из Германии и введении запрета на въезд в страну автомобилей с немецкими номерами.

"Своей русофобской политикой и агрессивными действиями западные страны продолжают опускать железный занавес в взаимоотношениях с Россией, от чего же сами и пострадают. И ещё придёт время, когда население в европейских странах осознает, как их обманывали в угоду американских интересов", — сказал депутат.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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