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Политолог Брутер назвал "белым шумом" слова Бербок насчёт Украины в ЕС

1:31
Мир

Эксперт в Международном институте гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с Pravda.Ru оценил высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок, заявившей о том, что Евросоюз скоро будет простираться "от Лиссабона до Луганска", а будущее Украины неразрывно связано с этим сообществом.

Политолог Брутер назвал "белым шумом" слова Бербок насчёт Украины в ЕС
Фото: openverse.org

Политолог напомнил, что Бербок повторяет те слова, которые когда-то уже говорил и Гитлер, и Геббельс.

"Бербок это говорит для картинки. Ей нужна идеология, вот она нам её показывает: мы всё освободим, русских выкинем, будем там всем заправлять и хозяйничать, а русским ничего не дадим. Вот и вся логика", — объяснил Брутер.

Эксперт подчеркнул, что и Германии, и всему Евросоюзу Украина безразлична, а своими высказываниями Бербок хочет поддразнить Россию. Но на самом деле её слова не имеют никакого значения, потому что они пустые.

"А мы можем сказать, что Гитлер тоже хотел, только долго ждать придется. Что нам Бербок? Я бы ее просто в унитаз спустил и захлопнул крышку, извиняюсь. Все, что она говорит, это белый шум, не более того. То, что она делает, это не белый шум, это хуже. А то, что она говорит, это впустую всё", — заключил Брутер.

Ранее Бербок заявила, что Украина будет членом ЕС, который "будет простираться от Лиссабона до Луганска".

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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