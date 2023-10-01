Медведев заявил, что количество руководителей-идиотов в странах НАТО превысило лимит

Число руководящих идиотов в странах-членах НАТО неудержимо растёт.

Фото: facebook.com/ Дмитрий Медведев

Об этом в своём Telegram-канале пишет замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Один новоиспеченный кретин — министр обороны Британии — решил перенести английские курсы подготовки украинских солдат на территорию самой Украины. То есть превратить своих инструкторов в легальную цель для наших Вооружённых сил. Прекрасно понимая, что они будут безжалостно уничтожаться. Причём уже не как наёмники, а именно как британские натовские специалисты", — отметил экс-президент России.

Он подчеркивает, что "другая дура" — руководитель немецкого комитета по обороне требует срочно поставить ракеты Тaurus боевикам ВСУ, чтобы Киев смог наносить удары по РФ для ослабления снабжения ВС РФ. Якобы это не противоречит международному праву.

"В таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву", — заявил Мкдведев, подытожив, что эти "недоумки активно толкают" планету к третьей мировой войне.

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