Президент РФ Владимир Путин провёл сегодня встречу с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Появление вместе перед телекамерами двух ярких политических лидеров прокомментировала журналистка Ксения Собчак в своём Telegram-канале.
"Появление Кадырова вместе с Путиным это в первую очередь защита сына или финальная точка в развенчании мифа?" — написала Собчак.
Напомним, несколько дней назад глава Чечни выложил в Сеть видео с избиением его 15-летним сыном Адамом сжигателя Корана Никиты Журавеля в СИЗО.
Ранее также распространялись слухи о плохом состоянии здоровья Кадырова-старшего. Ряд политологов считают, что сегодняшняя встреча призвана дать чёткий и понятный ответ всем недоброжелателям.
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Участником "флешмоба" стал и сотрудник МИА "Россия сегодня", политолог Тимофей Сергейцев, который обратился к правоохранителям после обнаружения всё той же свиной головы.