Собчак прокомментировала появление Кадырова вместе с Путиным

0:52 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент РФ Владимир Путин провёл сегодня встречу с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Появление вместе перед телекамерами двух ярких политических лидеров прокомментировала журналистка Ксения Собчак в своём Telegram-канале.

Фото: https:// vk.com/ramzan

"Появление Кадырова вместе с Путиным это в первую очередь защита сына или финальная точка в развенчании мифа?" — написала Собчак.

Напомним, несколько дней назад глава Чечни выложил в Сеть видео с избиением его 15-летним сыном Адамом сжигателя Корана Никиты Журавеля в СИЗО.

Ранее также распространялись слухи о плохом состоянии здоровья Кадырова-старшего. Ряд политологов считают, что сегодняшняя встреча призвана дать чёткий и понятный ответ всем недоброжелателям.

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