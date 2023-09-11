Ким Чен Ын едет в Россию: чего ожидать от встречи союзников?

1:31 Your browser does not support the audio element. Политика

Угрозы и проклятия Запада не сработали. Встреча главы РФ Владимира Путина с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на Дальнем Востоке должна состояться 13 сентября.

Фото: кадр из видео японской телекомпании NTV

КНДР за последние 70 лет достигла определённых успехов, хоть и находилась под западными санкциями. Страна сегодня — космическая и ядерная держава, обладающая крылатыми ракетами.

Москва и Пхеньян всегда поддерживали хорошие отношения. Сегодняшняя политическая обстановка, когда Запад нарушает все нормы, законы и "правила игры", подталкивает Россию к развитию различных направлений по взаимодействию.

"Необходимо понять, что рядом вопросов, их разработкой и подготовкой занимался Шойгу. И встреча Путина и Ким Чен Ына, вероятно, будет точкой и окончательным их утверждением. Очевидно, это вопросы военного сотрудничества. Конечно, деталей мы не узнаем. Но темы будут из сферы обмена технологиями, а также поставок снарядов и ещё некоторых видов вооружений", — уверен политолог Иван Аркатов.

Не секрет, что у КНДР есть БПЛА собственного производства и артиллерийские системы тех же калибров, что и российская военная техника. РФ, в свою очередь, может дать Северной Корее товары по бартеру — продовольствие, нефть, газ, уголь, удобрения, сельхозтехнику и многое другое.

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