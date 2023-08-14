Военспецы Запада: наступление РФ сметёт Одессу, Харьков и Измаил

2:41 Your browser does not support the audio element. Политика

Россия постепенно переходит в наступление, Западу и Украине нужно быть к этому готовыми, считают американские эксперты.

Фото: starsity.ru

Действия ВС РФ в Харьковской области на фоне неудачных действий ВСУ в Запорожье могут стать фатальным ударом для Киева, заявляет различным СМИ американский полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан.

Так, в своем интервью изданию The Hill Канчиан отметил, что успех русских станет "крупнейшим провалом Запада на фоне застрявшего контрнаступления украинских сил".

"Наступает утро после контрнаступа, и западная пресса все сильнее мучается похмельем. Когда опохмеляться нечем, остается страдать и искать виноватых. Виноватыми сегодня назначены русские мины. Если бы не русские мины, наступление пошло бы как по маслу: "Die erste Kolonne marschiert, die zweite Kolonne marschiert", — отмечает проект "Ватфор".

В ближайшее время количество поводов для грусти у НАТО может вырасти — по данным западных военных экспертов, "после необходимой подготовки, скорее всего, начнётся генеральное наступление российской армии".

Оно пойдет:

вначале — на Харьков,

после — на Николаев и Одессу,

дальше — Измаил, чтобы перерезать поставки через Дунай.

Об этом в эфире телеканала "БелТА" заявил военный эксперт Юрий Дудкин, заявивший, что "будет генеральное наступление на Харьков. Это — та цель, которая обеспечит западным областям РФ более безопасную жизнь".

"Перейти в активную фазу генеральное наступление может и через два-три месяца, и через полгода. Пока власти готовят ВПК к этому: совершенствуются и уже производятся барражирующие боеприпасы, ракеты, танки, артиллерия и т. д. Я уже не говорю о танках "Армата", — резюмировал он.

Тем временем в Телеграм обсуждают якобы наброски к возможной осенней мобилизации. Дескать, осенью госкорпорации якобы начнут подавать списки на бронь, после чего на "Госуслугах" могут появиться первые "ласточки" повесток.

Тем, кто не придет в военкомат по электронной или бумажной повестке в установленные законом сроки, грозят:

штрафы в 10-30 тысяч рублей, ограничение выезда за границу, ограничения на сделки с недвижимостью, получение кредитов и управления автомобилем.

Однако власти заявляют: мобилизационный план уже выполнен, а нынешнего состава войск (с учётом добровольцев и т. д.) достаточно для решения боевых задач.