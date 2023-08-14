Россия постепенно переходит в наступление, Западу и Украине нужно быть к этому готовыми, считают американские эксперты.
Действия ВС РФ в Харьковской области на фоне неудачных действий ВСУ в Запорожье могут стать фатальным ударом для Киева, заявляет различным СМИ американский полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан.
Так, в своем интервью изданию The Hill Канчиан отметил, что успех русских станет "крупнейшим провалом Запада на фоне застрявшего контрнаступления украинских сил".
"Наступает утро после контрнаступа, и западная пресса все сильнее мучается похмельем. Когда опохмеляться нечем, остается страдать и искать виноватых. Виноватыми сегодня назначены русские мины. Если бы не русские мины, наступление пошло бы как по маслу: "Die erste Kolonne marschiert, die zweite Kolonne marschiert", — отмечает проект "Ватфор".
В ближайшее время количество поводов для грусти у НАТО может вырасти — по данным западных военных экспертов, "после необходимой подготовки, скорее всего, начнётся генеральное наступление российской армии".
Оно пойдет:
Об этом в эфире телеканала "БелТА" заявил военный эксперт Юрий Дудкин, заявивший, что "будет генеральное наступление на Харьков. Это — та цель, которая обеспечит западным областям РФ более безопасную жизнь".
"Перейти в активную фазу генеральное наступление может и через два-три месяца, и через полгода. Пока власти готовят ВПК к этому: совершенствуются и уже производятся барражирующие боеприпасы, ракеты, танки, артиллерия и т. д. Я уже не говорю о танках "Армата", — резюмировал он.
Тем временем в Телеграм обсуждают якобы наброски к возможной осенней мобилизации. Дескать, осенью госкорпорации якобы начнут подавать списки на бронь, после чего на "Госуслугах" могут появиться первые "ласточки" повесток.
Тем, кто не придет в военкомат по электронной или бумажной повестке в установленные законом сроки, грозят:
Однако власти заявляют: мобилизационный план уже выполнен, а нынешнего состава войск (с учётом добровольцев и т. д.) достаточно для решения боевых задач.
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.