Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд
В Нигерии 20 человек погибли при взрыве потерпевшего аварию бензовоза
В Минздраве сообщили о продолжении закупок препаратов для пациентов с ВИЧ на 2023 год
Патрушев: Запад не хочет принимать многополярную систему мира
Движение транспорта на Крымском мосту временно перекрыто
Садальский назвал Рогозина "соучастником преступления" и потребовал его арестовать
В Минобрнауки решили не продлевать приём в вузы
Марков рассказал, какие надежды Россия возлагает на визит Шойгу в КНДР
Суд обязал сеть "Ебидоеби" сменить название

ЛДПР намерена настаивать на полном запрете частной коллекторской деятельности

0:54
Политика

Партия ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого выступила с решительным заявлением о полном запрете частной деятельности по взысканию долгов в России.

ЛДПР намерена настаивать на полном запрете частной коллекторской деятельности
Фото: cryptofeed.ru

Позиция ЛДПР 

Леонид Слуцкий твердо убежден, что право заниматься взысканием долгов должно принадлежать исключительно государству, и партия ЛДПР с ним солидарна. Еще в 2014 году ЛДПР выдвинула законодательный проект, направленный на полное прекращение деятельности по взысканию долгов в стране.

Обеспечение ненасильственного взыскания долгов

Слуцкий приводит цитаты основателя и первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в которых подчеркивается, что применение силы должно быть прерогативой государства. Необходимо уточнить, что в высказывании Слуцкого не утверждается "право на применение насилия", а подчеркивается необходимость цивилизованного и грамотного подхода к работе с должниками.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Коллектор рассказывает правду о работе | Без лица
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Зачем Шойгу отправляется в КНДР, объяснил Марков

Политолог Сергей Марков объяснил, для чего министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится с властями КНДР.

Марков рассказал о цели визита Шойгу в КНДР
Актёр Валентин Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине времён СССР
"Шутки про "москаля" звучали даже во времена СССР": Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине
О стоимости пляжного отдыха в Грузии рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России
"Был ревнив поначалу": Вайкуле обескуражила заявлением об Игоре Крутом
Когда Запад прекратит снабжать Украину оружием? Объясняют эксперты Петр Ермилин США не учли обеспокоенности КНДР: Ким Чен Ын нашёл выход Любовь Степушова The Drive: военспецы США оценили "мясные штурмы" ВСУ против русских Олег Володин
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля
"Затишье перед бурей": Рогов описал обстановку на Запорожском участке
"Я всех пригласил": названы неизвестные факты о Высоцком
"Я всех пригласил": названы неизвестные факты о Высоцком
Последние материалы
Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд
В Нигерии 20 человек погибли при взрыве потерпевшего аварию бензовоза
В Минздраве сообщили о продолжении закупок препаратов для пациентов с ВИЧ на 2023 год
ЛДПР намерена настаивать на полном запрете частной коллекторской деятельности
Патрушев: Запад не хочет принимать многополярную систему мира
Движение транспорта на Крымском мосту временно перекрыто
Садальский назвал Рогозина "соучастником преступления" и потребовал его арестовать
В Минобрнауки решили не продлевать приём в вузы
Марков рассказал, какие надежды Россия возлагает на визит Шойгу в КНДР
Суд обязал сеть "Ебидоеби" сменить название
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников