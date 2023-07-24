Партия ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого выступила с решительным заявлением о полном запрете частной деятельности по взысканию долгов в России.
Леонид Слуцкий твердо убежден, что право заниматься взысканием долгов должно принадлежать исключительно государству, и партия ЛДПР с ним солидарна. Еще в 2014 году ЛДПР выдвинула законодательный проект, направленный на полное прекращение деятельности по взысканию долгов в стране.
Слуцкий приводит цитаты основателя и первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в которых подчеркивается, что применение силы должно быть прерогативой государства. Необходимо уточнить, что в высказывании Слуцкого не утверждается "право на применение насилия", а подчеркивается необходимость цивилизованного и грамотного подхода к работе с должниками.
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