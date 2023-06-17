Песков заявил, что Россия пытается закончить войну, развязанную киевским режимом в 2014 году

0:44 Your browser does not support the audio element. Политика

В интервью RT Arabic пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия стремится завершить войну, которая началась в 2014 году и была развязана киевским режимом.

Песков отметил, что позиция президента России Владимира Путина, высказанная на встрече с африканскими лидерами 17 июня, полностью соответствует нормам и принципам международного права и Уставу Организации Объединенных Наций.

Он подчеркнул, что Россия не является инициатором конфликта. Москва стремится к его окончанию, с учётом того, что украинский конфликт был развязан киевским режимом в 2014 года.

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