В интервью RT Arabic пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Украины отсутствует суверенитет.
Песков заявил, что понятие суверенитета Украины является весьма абстрактным. Он выразил мнение, что Украина лишена воли, желания и возможности заявлять суверенную позицию. Пресс-секретарь уверен, что Соединённые Штаты диктуют Киеву что надо делать. По его словам, это факт, который является очевидным и понятным для всех.
Песков также отметил, что Россия была и остаётся готовой к обсуждению любых мирных инициатив.
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