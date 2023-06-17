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Пресс-секретарь президента России Песков заявил об отсутствии суверенитета у Украины

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Политика

В интервью RT Arabic пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Украины отсутствует суверенитет.

Песков заявил, что понятие суверенитета Украины является весьма абстрактным. Он выразил мнение, что Украина лишена воли, желания и возможности заявлять суверенную позицию. Пресс-секретарь уверен, что Соединённые Штаты диктуют Киеву что надо делать. По его словам, это факт, который является очевидным и понятным для всех. 

Песков также отметил, что Россия была и остаётся готовой к обсуждению любых мирных инициатив.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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