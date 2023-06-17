Песков заявил, что Россия была и остаётся готовой к обсуждению любых мирных инициатив

1:04 Your browser does not support the audio element. Политика

В интервью RT Arabic пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия была и остаётся готовой к обсуждению любых мирных инициатив.

Он отметил, что несколько стран выразили своё намерение выступить в качестве посредников для урегулирования кризиса вокруг Украины, включая инициативы от Китая, Ватикана и стран Африки. Песков, ссылаясь на слова Путина, сказал, что сейчас формулируются конкретные инициативы и Россия остаётся открытой для обсуждения любых предложений.

Представитель Кремля выразил признательность усилиям всех стран, которые пытаются внести свой вклад в урегулирование кризиса. Он подчеркнул, что Россия готова к диалогам. Однако, реализуемость инициатив зависит от деталей, и все аспекты должны быть внимательно рассмотрены. Также Песков заявил, что Россия продолжит выполнять поставленные задачи. Он отметил, что демилитаризация Украины фактически во многом выполнена.

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