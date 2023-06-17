Песков объявил, что задача по демилитаризации Украины фактически во многом выполнена

0:42 Your browser does not support the audio element. Политика

В интервью RT Arabic пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что фактически задача по демилитаризации Украины во многом выполнена.

Он отметил, что Украина всё меньше и меньше использует своё собственное оружие. Киев пользуется системам вооружений, которые получает от Запада. Песков также отметил роль стран НАТО в этом конфликте. По его словам, Запад только усложняет конфликт и продлевает его длительность.

Ранее отмечалось, что российским вооруженным силам в ходе специальной военной операции (СВО) удалось существенно нанести удар по военной мощи Украины.

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