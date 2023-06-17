Песков: страны НАТО всё больше ввязываются в украинский конфликт и становятся его стороной

1:20 Your browser does not support the audio element. Политика

В интервью RT Arabic пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение о вмешательстве НАТО в украинский конфликт. Он отметил, что страны альянса под руководством США увеличивают своё прямое и косвенное влияние на ситуацию.

Песков подчеркнул, что такое вмешательство только усложняет конфликт и продлевает его длительность, а также приводит к повышению напряженности в Европе.

Он также подчеркнул, что Россия вынуждена предпринимать более решительные меры для обеспечения безопасности жителей Донбасса и своей собственной безопасности. Россия будет последовательно и настойчиво действовать в этом направлении, заявил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что президент России Владимир Путин объявил о том, что с увеличением радиуса действия вооружений, предоставляемых Украине, Россия будет вынуждена увеличивать "буферную зону" — то есть расстояние, на которое необходимо отодвигать украинские войска от российских территорий.

В заключение Песков отметил, что вмешательство стран НАТО в конфликт делает ситуацию сложнее. Однако это не окажет влияния на итоговый исход событий. Россия намерена продолжать специальную военную операцию (СВО) и достичь своих целей.

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