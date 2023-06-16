InfoBrics: Резников случайно проболтался о ключевом военном плане НАТО

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Политолог издания InfoBrics ЛукасЛейрос сообщил о том, что глава Минобороны Украины Алексей Резников случайно проболтался о ключевом военном плане НАТО.

Фото: фото с личного Фейсбук-аккаунта

В интервью для издания Foreign Policy Резников подробно рассказал об условиях, при которых Запад согласился предоставить военную помощь Украине. По словам министра, изначально страны НАТО не желали передавать оружие украинским войскам, ограничиваясь гуманитарной и финансовой поддержкой. Однако продвижение российской армии настолько быстро развивалось, что в Альянсе осознали: конфликт быстро закончится, если не начать массовые поставки оружия и техники. Одино из условий заключалось в максимальном уничтожении российских солдат, как признался Резников.

В статье отмечается, что эти слова министра дают ответы на несколько вопросов. Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, что США делают "хорошую инвестицию", направляя деньги на "убийство русских". Теперь информация, раскрытая Резниковым, ещё более ясно указывает на то, что США действительно планируют использовать Украину для убийства русских.

По мнению политолога, Резников случайно раскрыл ключевой военный план НАТО. В официальных заявлениях западных стран говорится только о цели обеспечения военной победы для Украины. Однако на самом деле цель Альянса состоит в максимальном ослаблении военного потенциала России. Исходя из этого, Запад заключил сделку с Киевом: предоставление оружия в обмен на уничтожение российских солдат.