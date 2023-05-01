Захарова: из-за разрыва отношений с Польшей пострадают граждане из России

0:48 Your browser does not support the audio element. Политика

Россия могла бы разорвать все дипотношения с Польшей из-за инцидента со школой, но это отразится на россиянах, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, Варшава уже многие годы устраивает провокации для российской стороны, но Москва старается реагировать сдержано, а не эмоционально.

"Кто первый страдает от подобных решений? Я говорю о наших гражданах, которые там живут, работают, у которых есть семьи", — пояснила Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым".

Ранее польские власти открыто "захватили" российскую школу при посольстве РФ в Варшаве. Силовики ворвались в здание, выломав дверь, и потребовали освободить учреждение.

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