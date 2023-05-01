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Захарова: из-за разрыва отношений с Польшей пострадают граждане из России

0:48
Политика

Россия могла бы разорвать все дипотношения с Польшей из-за инцидента со школой, но это отразится на россиянах, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова: из-за разрыва отношений с Польшей пострадают граждане из России

По словам Захаровой, Варшава уже многие годы устраивает провокации для российской стороны, но Москва старается реагировать сдержано, а не эмоционально.

"Кто первый страдает от подобных решений? Я говорю о наших гражданах, которые там живут, работают, у которых есть семьи", — пояснила Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым".

Ранее польские власти открыто "захватили" российскую школу при посольстве РФ в Варшаве. Силовики ворвались в здание, выломав дверь, и потребовали освободить учреждение.

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Шабров: Польша опять решила удивить весь мир
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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