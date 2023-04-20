РИА Новости: Адмирал Виктор Лиина может стать командующим ТОФ

0:46 Your browser does not support the audio element. Политика

Адмирал Виктор Лиина может стать новым командующим Тихоокеанским флотом. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-командующий адмирал Сергей Авакянц будет возглавлять центральную структуру, в задачу которой будет входить координация работы 12 открывающихся в субъектах РФ центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

В настоящее время Лиина командует Балтийским флотом. Адмирал родился 19 июня 1968 года в Печоре. В 1990 году окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе. С 5 октября 2021 года командует Балтийским флотом.