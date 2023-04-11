Госдума одобрила поправку о зачислении в запас без личной явки в военкомат

0:39 Your browser does not support the audio element. Политика

Государственная дума в ходе пленарного заседания одобрила поправку, предполагающую зачисление в запас тех граждан, которые обязаны стоять на воинском учёте, без личной явки в военкомат. Однако это не распространяется на граждан, которые уже проходят военную службу, имеют воинские звания или пребывают в запасе СВР и ФСБ.

Будет создан единый электронный реестр. Теперь повестки будут направлять как в письменной, так и в электронной формах. Кроме того, повестка считается полученной по истечении семи дней с даты её размещения в реестре.

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