Глава парламента Молдавии заявил, что молдавского языка не существует

1:45 Your browser does not support the audio element. Политика

Никакого молдавского языка не существует, есть только румынский. С таким заявлением выступил глава парламента Молдавии Игорь Гросу.

Отвечая на реплику главы пресс-службы МИД России Марии Захаровой, которая отметила, что в Молдавии отказываются от родного языка, руководитель парламента Игорь Гросу заявил, что никакого молдавского языка не существует. Следовательно, переименование молдавского в румынский язык является единственно правильным. Он назвал этот шаг суверенным решением Республики Молдавия, как пишет EADaily.

"Это запоздалое, но необходимое изменение, — заявил Гросу в беседе с Radio Moldova. — Лучше поздно, чем никогда. Румынский язык у себя дома, и он румынский 24 часа в сутки. Название языка, истории, страны являются внутренним, суверенным делом Республики Молдавия. Меня очень огорчает, когда люди, которые не говорят по-румынски, не понимают его, цинично дают нам уроки того, как нам называть свой язык. Тем, у кого замашки старших братьев, империалистов, которые всю свою жизнь давали указания другим, как им следует разговаривать, как спать и как работать, я прошу воздержаться и оставить нас в покое".

Гросу также считает лицемерием акцию протеста у Конституционного суда, организованную в защиту молдавского языка оппозиционными представителями социалистов и компартии. Он заявил, что часть проявляющих недовольство депутатов имеет румынское гражданство и отправляют своих детей в частные школы, где преподают на румынском языке.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.