НАТО поставил Молдавию перед выбором: Россия или Европа

3:32 Your browser does not support the audio element. Мир

Молдавии пора выбирать между европейским путём развития и Россией, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ во время выступления в эфире программы "Insider Politic" на Prima TV.

Джоанэ, в недавнем прошлом спикер румынского Сената и кандидат в президенты страны, напомнил, что Молдавия является партнером НАТО уже 30 лет:

"Мы уважаем тот факт, что это нейтральная страна, как это прописано в её Конституции, но для НАТО нет" безразличных стран ", — сказал он, подчеркнув, что если Молдавия хочет оставаться одной из беднейших стран Европы, то ей стоит оставаться в сфере влияния России; а ежели жители страны хотят "выбраться из бедности" и создать себе и своим детям "более достойную жизнь", то им надо "срочно сближаться с Европейским Союзом".

Функционер Североатлантического альянса несколько раз повторил, что Молдавии "пора определяться" и "переставать бояться Россию". Последнее заявление, наверное, стоит расценивать как обещание неких "золотых гор", по аналогии с украинскими, ведь Незалежную совсем недавно тоже посулами "вырывали из орбиты Москвы". Чем это закончилось — мир наблюдает в режиме реального времени.

"Гибридная война идёт"

Заместитель генерального секретаря НАТО убежден, что против Кишинева "ведётся гибридная война во всей красе":

"В тот момент, когда Молдавия делает решительный шаг в сторону Европы, они пытаются это остановить", — заверил он, не уточнив, кто эти "они", какие "попытки" уже были и к чему они привели.

Еще один антироссийский лагерь

Напомню, что ещё в феврале глава российского МИД Сергей Лавров говорил о том, что "Запад хочет превратить Молдавию в ещё одну антироссийскую страну":

"Во-первых, потому что они смогли поставить во главе страны — с помощью довольно специфических, далеких от демократических методов — женщину-президента, которая просто хочет вступить в НАТО, имеет румынское гражданство, готова к объединению с Румынией и вообще готова практически на всё, что угодно", — пояснил тогда министр.

К слову, недавний опрос, проведенный молдавским исследовательским институтом IMAS, показал, что более 60% молдаван считают, что их правительство контролируется из-за рубежа. Из них 59% уверены — Кишинёв находится под контролем Вашингтона и Европейского Союза.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Официальные отношения между Молдавией и НАТО начались в 1992 году, когда страна присоединилась к Совету Североатлантического сотрудничества. Однако, поскольку нейтралитет Кишинева закреплен в его Конституции, официальных планов по его вступлению в организацию нет.

В июне Европейский Совет предоставил стране статус кандидата в члены ЕС.

Прямо сейчас продолжается мягкая интеграция Молдавии в сферу влияния Румынии. Напомню, что 2 марта парламент страны проголосовал за закон о переименовании официального языка с молдавского на румынский, фактически закрепив в Конституции решение Конституционного суда от пятого декабря 2013 года. Несмотря на потасовку, устроенную членами оппозиции во время голосования, принятое решение отменено не было.

Читайте также:

Беспалов: Молдавия хочет мобилизовать свой электорат, держа курс на сближение с Западом

"Маразм крепчал": офис Зеленского обвинил Louis Vuitton в "кровавой" поддержке России

В Евросоюзе растёт и ширится движение против НАТО и поставок оружия Украине