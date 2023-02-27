В Евросоюзе растёт и ширится движение против НАТО и поставок оружия Украине

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Многочисленные массовые акции протеста против членства Франции в НАТО и продолжающейся поддержки Киева Парижем прошли в воскресенье в столице Пятой республики и в других городах по всей стране.

Это была "вторая волна" демонстраций — аналогичную акцию проводили по инициативе правой партии "Патриоты Франции", которую возглавляет Флориан Филиппо, в прошлые выходные, 19 февраля.

Филиппо, выступая перед толпой участников, заявил, что второй "Национальный марш за мир", "привлёк ещё больше участников, чем на прошлой неделе". Тогда на митинг во французской столице пришли около 10 тысяч человек. Сейчас, как подсчитали профсоюзы, "по всей Франции" участников было более двух миллионов.

Протестующие прошли маршем по улицам Парижа, неся большой баннер с надписью "За мир". Участники демонстрации призвали к выходу Франции как из НАТО, возглавляемого США, так и из ЕС, а также потребовали прекратить поставки оружия Украине.

Протестующие скандировали: "Макрон, убирайся!" Отмечу, что эта кричалка уже давно стала своеобразным девизом недовольных действиями главы государства французов — её используют во время всех антиправительственных протестов, недостатка в коих в последнее время в стране нет.

После марша состоялся митинг, во время которого Филиппо и его сторонники "портили флаги НАТО и ЕС". Видеозаписью события поделился сам политик в социальных сетях.

Получается, что, когда Эммануэль Макрон называет Францию "одним из главных сторонников Киева в продолжающемся конфликте с Россией", в нём просыпается король Людовик, провозглашавший: "Государство — это я"?

Немцы не согласны с Шольцем

Десятки тысяч немцев приняли участие в массовом митинге "Восстание за мир", организованном политиком Die Linke (Левой партии) Сарой Вагенкнехт и писательницей Алисой Шварцер в минувшую субботу, 25 февраля.

Демонстранты собрались у Бранденбургских ворот, призывая к мирным переговорам для прекращения конфликта на Украине и требуя от властей Берлина прекратить поставки оружия Киеву, эскалацию в Европе прокси-войны НАТО.

По словам Сары Вагенкнехт, этот митинг стал "началом гражданской инициативы" и "нового, сильного движения за мир в Германии". Как отмечают немецкие СМИ, на акцию пришли "протестующие всего политического спектра".

"Я только что вернулся с мирной демонстрации в Берлине. Я видел десятки тысяч людей из всех слоев общества, призывающих к дипломатии для войны в Украине. Еще тысячи не смогли присоединиться к демонстрации, потому что дороги были перекрыты", — написал в соцсети пользователь @KevorkAlmassian. "Признаки надежды из Германии. Огромная мирная демонстрация на площади Бранденбургер в Берлине. Немцы просыпаются. Спящие просыпаются. Ами иди домой (@EMichaelJones1)

Ранее в феврале Вагенкнехт и Шварцер опубликовали "Манифест за мир", в котором призвали канцлера Олафа Шольца "остановить эскалацию поставок оружия". С тех пор его подписали более полумиллиона человек, в том числе известные общественные и политические деятели.

Захыстники в Берлине получили по носу

Неприятный сюрприз устроили рядовые берлинцы киевским "патриотам". Жители столицы Германии превратили взорванный российский танк, которые "захысники Незалежной" не поленились притащить к российскому посольству, в стихийный мемориал жертвам боевых действий на Украине, засыпав искалеченную машину цветами.

Напомню, танк Т-72 появился в центре Берлина в пятницу — 24 февраля — в первую годовщину конфликта на Украине.

Танк, который, как говорят, был поврежден миной в украинской Буче в конце марта, а затем перевезен в Германию, должен был символизировать провал России в Украине, пояснил куратор музея Виланд Гибель:

"Этот танк означает, что российский режим рухнет, он превратится в груду мусора, как и этот танк”, — сказал Гебель немецким СМИ.

Однако люди в Берлине, которые в субботу, 25 февраля, вышли на улицы, чтобы осудить поставки оружия Германией киевским силам, принесли к танку множество цветов и прикрепили к нему антивоенные плакаты, в том числе: "Заключайте мир, а не войну”. Кстати, тот факт, что цветы немцы несли именно погибшим российским солдатам, подтвердил даже проправительственный таблоид Bild. Правда, назвав жителей Берлина "путинскими активистами".

Как написали в Telegram российские дипломаты, "провокация”, организованная сторонниками Украины, "не встретила понимания, поддержки и сочувствия граждан Германии”, которые "однозначно высказались за мирное урегулирование украинского конфликта, против эскалации путем накачивания киевского режима немецким оружием”.

Российские дипломаты поблагодарили всех, кто возложил цветы к танку, который, по их словам, стал "символом борьбы с неонацизмом в Украине”.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинское правительство Владимира Зеленского и его западные покровители выделили "миллионы” на различные трюки, посвященные годовщине конфликта. Большая часть этих денег была "украдена”, а инсталляции, сделанные на оставшиеся суммы, оказались "настолько бездарными, что дали обратный эффект”.

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