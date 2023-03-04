РИА Новости: Кишинев отказывается от молдавского языка

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Выбор языка для официальных документов довёл молдавских депутатов до драки. Как пишут авторы РИА Новости, подобное уже было. В 1973 году симпозиум учёных в Варшаве перерос в массовую потасовку.

Как утверждают авторы статьи, проблемы с языком есть во многих регионах. Немец из Нижней Саксонии не всегда поймёт своих сограждан из Берлина. Даже единый русский язык делится на наречия юго-западного и северо-западного краёв. Это Украина и Белоруссия.

Молдавский и румынский языки тоже долгое время были едиными. Но потом произошло разделение. Болгары оставили себе славянизмы, а румыны даже кириллицу заменили на латиницу. Однако, по мнению авторов статьи, дело не столько в лингвистике, сколько в политике. Нынешний президент Санду желает войти в Румынию европейским шляхом. Её оппоненты от коммунистов и социалистов заявляют, что национальная идентичность важнее, чем сытая жизнь за чужой счёт.

Как писал Лукреций: "Tantum religio potest suadere malorum" ("К сколь великим бедствиям приводит религия"). Однако выясняется, что не только религия, но и лингвистика.

Ранее сообщалось, что из книг про Джеймса Бонда вырежут "расистские шуточки" и даже само слово "негр".