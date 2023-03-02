Пикин: Молдавия пыталась жить без энергоресурсов из РФ, но потом прибежала к "Газпрому"

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Молдавия уже пыталась пожить без газа из РФ, однако у неё ничего не получилось. Об этом сообщил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, комментируя в интервью Pravda.Ru заявление молдавского премьера Дорина Речана о независимости от российских энергоресурсов.

По словам эксперта, практика не подтверждает слова политиков из Молдавии. Как пояснил специалист, цель громкого высказывания Речана — продемонстрировать Евросоюзу и Вашингтону, что его страна тоже вступила в противостояние с Москвой в энергетической сфере.

"У Молдавии уже была попытка в 2021 году некоторое время пожить без российских энергоресурсов, без газа. Удалось им собрать аж целый миллион кубометров газа при употреблении трёх миллиардов. На этом всё закончилось. Затем они подписали новое соглашение с "Газпромом" и продолжили потреблять газ из РФ", — сказал Пикин.

Собеседник издания счёл заявление молдавского премьера "сотрясением воздуха", ведь оно оторвано от реальной жизни.

Ранее Речан в эфире телеканала TVR сообщил, что Молдавия может спокойно жить без российских газа и электричества.