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Ольга Лебедева

"Маразм крепчал": офис Зеленского обвинил Louis Vuitton в "кровавой" поддержке России

3:13
Мир

Главный советник президента Украины Михаил Подоляк рассмотрел в логотипе рекламной компании модного дома Louis Vuitton "символы агрессии" и "демонстрацию поддержки России".

"Маразм крепчал": офис Зеленского обвинил Louis Vuitton в "кровавой" поддержке России

Поводом для гневного "фи" на этот раз стал баннер Louis Vuitton с французским флагом — одним из символов иконы французской моды, начиная с 1901 года, рекламирующий показ на Неделе моды, который состоится сегодня, в понедельник, 6 марта, в Париже.

Стоит отметить, что первыми о том, что у модного дома "руки в крови" возопили в сети проукраинские активисты. Их, думается, можно простить, ведь в особой образованности они раньше замечены не были и вполне могут не знать, что этому символу компании — флаг в цветах французского триколора с изображённой по центру буквой V (что означает Vuitton) — больше века. А вот политику уровня Подоляка, наверное, должно быть стыдно. Неужели он до сего дня ни разу не видел логотипа компании, на котором красуется "злополучная" V?

Но, видимо, такие "мелочи" не интересуют ослепленного ненавистью советника украинского президента, раз он в воскресенье раскритиковал Louis Vuitton, заявив, что компания "пытается намекнуть на красно-сине-белый флаг России и символ V, используемый ее военными".

"Элитный модный дом, ориентированный на российских нуворишей, решил публично поиграть с символами агрессии, — написал Подоляк в Twitter*. — Роскошь пахнет лучше, когда она пропитана кровью, верно, Луи Виттон?”

"Господи не позорьтесь. Этот принт LV использовал еще в 1901 году. Эти сумки есть в музее бренда. Это французский знак из лого. Господи сколько можно испытывать испанский стыд за вас всех", — отреагировали французы на его пост.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

  • Хотя французский и российский триколоры похожи, баннер Louis Vuitton соответствует расположению синих, красных и белых полос на флаге Франции. Российский флаг имеет белую полосу сверху, синюю посередине и красную внизу.
  • Российские военные используют V как символ, означающий "сила в правде”, а буква Z означает "для победы”.

Прошлые заслуги не в счёт

В марте прошлого года Louis Vuitton столкнулся с аналогичной волной негативных отзывов о своей ювелирной коллекции, хотя трудно представить, что компания каким-то образом тайно поддерживает Москву.

Louis Vuitton был одним из первых крупных модных брендов, ушедших с российского рынка после начала специальной военной операции Москвы против Киева в феврале 2022 года:

  • через восемь дней после начала наступления французская люксовая группа LVMH объявила о закрытии своих 124 магазинов в России.

Фактически, Hermes, Cartier и LVMH были первыми крупными компаниями по производству предметов роскоши, которые приостановили свою деятельность в России.

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы франция луи виттон михаил подоляк
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