Член Госдумы Олег Матвейчев заявил, что 24 февраля прошлого года власти запретили чиновникам уезжать из РФ без разрешения руководства. Вместе с этим парламентарий отметил: депутаты готовы узаконить ограничения.
"Уважительных причин может быть две — необходимость в срочной операции, которую не делают в РФ; выезд, вызванный событиями, связанными с близкими родственниками", — добавил Матвейчев, слова которого приводит Экономика сегодня.
Вместе с этим собеседник издания признал, что коллеги нарушают норму. Некоторые российские парламентарии отдыхали в Турции, напомнил депутат.
Ранее член ГД Султан Хамзаев призвал чипировать чиновников, которые любят проводить время за границей.
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