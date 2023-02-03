Депутат Матвейчев: чиновники могут покинуть Россию только при разрешении начальства

Член Госдумы Олег Матвейчев заявил, что 24 февраля прошлого года власти запретили чиновникам уезжать из РФ без разрешения руководства. Вместе с этим парламентарий отметил: депутаты готовы узаконить ограничения.

"Уважительных причин может быть две — необходимость в срочной операции, которую не делают в РФ; выезд, вызванный событиями, связанными с близкими родственниками", — добавил Матвейчев, слова которого приводит Экономика сегодня.

Вместе с этим собеседник издания признал, что коллеги нарушают норму. Некоторые российские парламентарии отдыхали в Турции, напомнил депутат.

Ранее член ГД Султан Хамзаев призвал чипировать чиновников, которые любят проводить время за границей.