Лавров заявил, что Зеленский не ощущает себя самостоятельной фигурой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров даёт большое интервью РИА Новости и телеканалу Россия 24. В ходе него он сделал заявление, что президент Украины и сам не ощущает себя самостоятельной фигурой.

По мнению Лаврова, Владимиром Зеленским манипулируют. Министр иностранных дел отметил, что никто не попытался убедить киевский режим в необходимости вести переговоры. Украинский президент не раз говорил, что не понимает, кто принимает решения в России, и с кем ему разговаривать. В этот момент его никто не одёрнул.

"Видимо, это по Фрейду. Он сам ощущает себя несамостоятельной фигурой, что им манипулируют, поэтому он переносит в своих проекциях", — заявил Лавров.

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