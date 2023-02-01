Политолог Баширов: Зеленский не повторит судьбу Коломойского, его просто убьют

Сегодня дома у украинского олигарха Игоря Коломойского, который помог Владимиру Зеленскому стать президентом, прошли обыски. Сдал бизнесмена американцам его же протеже. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов в своём Telegram-канале.

Эксперт также задал вопрос, ждёт ли такая же судьба и самого Зеленского.

Аналитик с сожалением заметил, что нет.

"Его просто убьют, чтобы потом сделать из него икону борца с Россией", — предположил эксперт.

Ранее политолог Сергей Марков объяснил обыски и масштабные чистки в Киеве тем, что США убирают "обнаглевших британских агентов".