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Политолог Баширов: Зеленский не повторит судьбу Коломойского, его просто убьют

Мир

Сегодня дома у украинского олигарха Игоря Коломойского, который помог Владимиру Зеленскому стать президентом, прошли обыски. Сдал бизнесмена американцам его же протеже. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов в своём Telegram-канале.

Политолог Баширов: Зеленский не повторит судьбу Коломойского, его просто убьют

Эксперт также задал вопрос, ждёт ли такая же судьба и самого Зеленского.

Аналитик с сожалением заметил, что нет.

"Его просто убьют, чтобы потом сделать из него икону борца с Россией", — предположил эксперт.

Ранее политолог Сергей Марков объяснил обыски и масштабные чистки в Киеве тем, что США убирают "обнаглевших британских агентов".

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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