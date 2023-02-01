Своей версией прошедших сегодня обысков и кадровых перестановок в Киеве поделился политолог Сергей Марков. Эксперт считает, что таким способом Вашингтон убирает "обнаглевших британских агентов".
По мнению аналитика, президент Украины Владимир Зеленский стал много слушать британцев.
"Стало слишком много в украинской власти именно британских агентов. И британские агенты слишком много воруют. Причём воруют именно американские деньги, потому что Британия даёт в 10 раз меньше. Вот американцы и наводят порядок", — объяснил Марков.
Ранее экс-депутат Рады, оппозиционный украинский политик Олег Царёв прокомментировал обыски у Коломойского.
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