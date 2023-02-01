Царёв прокомментировал обыски в Киеве: Байден сводит счёты с Коломойским

Обыски, которые проводят сегодня силовики в Киеве, это не зачистка политического поля президентом Украины Владимиром Зеленским, а сведение счётов лидера США Джо Байдена с олигархом Игорем Коломойским. Такое мнение высказал в беседе с Pravda.Ru экс-депутат Рады Олег Царёв.

Коломойский собирал по Украине информацию, против сына президента США, а также финансировал и организовывал скандал с компанией Burisma, принадлежащей Хантеру Байдену, пояснил политик.

"Соединённые Штаты постараются вывести Коломойского в Израиль. Впереди выборы. Никому не хочется, чтобы он вмешивался в выборы в США", — считает собеседник издания.

Обыски у экс-главы МВД Арсена Авакова и крупного бизнесмена Вадима Столара это другая история, добавил Царёв.

"Столар — это контрабандист… Нет, застройщик из команды Виктора Медведчука. Его будут выдалбливать из Украины, заставлять переписывать активы на команду Зеленского. По Столару — это просто борьба за деньги, это рэкет", — заключил политик.

Сообщения об обысках в домах крупных украинских бизнесменов и чиновников появились сегодня. Также стало известно, что силовики обнаружили у и. о. начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий список желаний, в числе которых соболиная шуба и миллион долларов.