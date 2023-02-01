У руководителя налоговой Киева при обыске нашли "список желаний": соболиная шуба и миллион долларов

В Киеве прошли обыски по делу о хищении 30 с лишним миллиардов гривен у и. о. начальника городской налоговой инспекции Оксаны Датий. Силовики обнаружили у чиновницы "список желаний", в числе которых сумка "Гермес", часы "Брегет" и мечта заработать миллион долларов. Об этом сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua".

Кроме этого, начальница также очень желала съездить в Лондон и на Мальдивы, получить новые должности и соболиную шубу.

Издание также обратило внимание на фотографию Датий на сайте налоговой инспекции в чёрном платье с белым кружевным воротником. Журналисты отметили, что оно, видимо, от Dolce&Gabbana. И стоит сейчас такое более 40000 гривен, то есть около 1000 долларов.

Правоохранители обнаружили у чиновницы помимо списка, 158 тысяч долларов США, 530 тысяч гривен и 2,2 тысяч евро, дорогие украшения, два автомобиля стоимостью 150 тысяч долларов и три квартиры в Киеве общей стоимостью миллион долларов, а также дом около столицы. Судя по всему, часть желаний из списка уже осуществилась.