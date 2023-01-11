Специальная военная операция на Украине приведёт к конституционной реформе. Такое заявление сделал депутат Госдумы Российской Федерации Евгений Фёдоров.
"Сама военная операция заставит провести конституционную реформу и восстановить суверенитет", — приводит слова эксперта корреспондент URA.RU.
Фёдоров отметил, что в военном конфликте можно победить только при умении нормально реагировать на вызовы.
Напоминаем, ранее в парламент ЛНР внесли проект новой конституции. Её будет рассматривать врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Подробности о содержании документа не разглашаются.
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