Руководитель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что россиянин Виктор Бут присоединился к ЛДПР.
Как подчеркнул депутат, он уже передал партбилет новому члену.
"Уверен, что Бут — сильный духом и мужественный человек — займёт в ней достойное место", — сказал парламентарий.
Известно, что россиянина обменяли на американскую баскетболистку Бритни Грайнер восьмого декабря.
Ранее Бут заявил, что западные страны удивлены желанием РФ быть независимым государством после распада СССР.
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