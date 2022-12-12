Слуцкий: Виктор Бут стал членом ЛДПР

Руководитель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что россиянин Виктор Бут присоединился к ЛДПР.

Как подчеркнул депутат, он уже передал партбилет новому члену.

"Уверен, что Бут — сильный духом и мужественный человек — займёт в ней достойное место", — сказал парламентарий.

Известно, что россиянина обменяли на американскую баскетболистку Бритни Грайнер восьмого декабря.

Ранее Бут заявил, что западные страны удивлены желанием РФ быть независимым государством после распада СССР.